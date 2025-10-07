أمين عام التجمع يكشف حقيقة اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب

كشف المهندس محمد سعيد، الأمين العام لـحزب التجمع، حقيقة ما تردد حول اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب، قائلا: تصاعد الغضب داخل الحزب خلال الفترة الأخيرة حقيقة، وخاصة من جانب بعض الذين كانوا يرغبون فى التواجد بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب القادمة كمرشحين للحزب، إلا أن الحزب لم يخصص له سوى ثلاثة مقاعد فقط.

التمسك بالأسماء القديمة في الترشيحات البرلمانية من أبرز أسباب التوتر

وأكد المهندس محمد سعيد، فى تصريح لـ"فيتو"، أن الغضب يزداد داخل الحزب نتيجة ما يعتبره بعض الأعضاء ممارسة سلطوية تتعارض مع تاريخ الحزب اليساري العريق، إذ يرى عدد من القيادات الشابة أن استمرار هذا النهج يمثل “تراجعًا عن قيم الديمقراطية الداخلية”، وأن التمسك بالأسماء القديمة في الترشيحات البرلمانية الأخيرة كان من بين أبرز أسباب التوتر.

سحب الثقة من رئيس الحزب لا تتم الا عن طريق المؤتمر العام

وواصل حديثه، قائلا: لا صحة لما يتردد من اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب السيد سيد عبد العال.. هذا الكلام لا أساس له من الصحة؛ لأن سحب الثقة من رئيس الحزب لا يتم إلا عن طريق المؤتمر العام الذى جاء به وفقا للائحة النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني التقدمي.

وأعرب عن توقعاته بأن المال السياسي سيسيطر على كل شيء فى الانتخابات القادمة لمجلس النواب!!

