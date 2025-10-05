3 مقاعد فقط في القائمة الوطنية، غضب في حزب التجمع واجتماع طارئ للمكتب السياسي

حالة عارمة من الغضب تسيطر على قواعد حزب التجمع، بسبب حصول الحزب العريق على 3 مقاعد فقط في القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، مع رفض لعدد من الأسماء التي اختارها الحزب لتمثيله في الانتخابات.

ودعا المكتب السياسي للتجمع إلى اجتماع طارئ يعقد خلال الساعات المقبلة لمناقشة الأزمة، وتحديد موقف الحزب النهائي، خصوصا أن عددا كبيرا من أعضاء المكتب يرون أن حصول الحزب على 3 مقاعد فقط لا يتناسب مع التاريخ الكبير للتجمع.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ تراجعًا واضحًا لأقدم الأحزاب السياسية على الساحة، ومنها حزب الوفد الذي تجاوز عمره المائة عام على تأسيسه، وحزب التجمع اليساري الذي مضت عليه أيضًا عقود طويلة منذ نشأته.

وكانت هذه النتائج متوقعة بالفعل قبل الانتخابات البرلمانية، خاصة منذ تشكيل القائمة الوطنية، وظهور حصص الأحزاب السياسية فيها، إذ لم يحصل حزب الوفد سوى على مقعدين فقط في القائمة، فيما حصل حزب التجمع على عدد قليل أيضًا.

