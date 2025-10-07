البنك الدولي يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد المصري لـ4.3% في 2026

كشف البنك الدولي، في تقرير له، عن توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال عامي 2025 و2026.

توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري

وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024/2025، و4.3% في 2025/2026، مع استمرار الحكومة في تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأوضح التقرير، أن البنك رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تحسن في الأداء الاقتصادي الإقليمي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش القطاعات غير النفطية في دول الخليج، واستقرار نسبي في الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل مصر والمغرب والأردن.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب سيحقق نموا يبلغ 4.4% في 2025 و4.2% في 2026 بدعم من القطاع الزراعي والاستثمارات في البنية التحتية، بينما سيشهد الأردن نموا متدرجا عند 2.6% في 2025 و2.7% في 2026.

