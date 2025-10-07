إيران ترفض بيانا خليجيا أوروبيا مشتركا وتؤكد سيادتها على الجزر الثلاث

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، المطالب الواردة في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى

وزعم بقائي، في بيان، أن "السيادة الإيرانية مطلقة ودائمة على الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.



تدخل الاتحاد الأوروبي غير المبرر في شؤون المنطقة

كما أدان بقائي "الفتن التي تثيرها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا وفرنسا، اللتان تدعمان بشكل شامل الكيان الإسرائيلي المجرم، وهو الكيان الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في المنطقة"، وذكّر بأن هذه الدول تفرض مصالحها وأهدافها السياسية الضيقة على مجمل سياسات الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي غير المبرر في شؤون المنطقة لن يسهم في حل النزاعات والمشاكل الداخلية في القارة الأوروبية، بل يكشف فقط عن "سياساته الخادعة والمثيرة للانقسام" تجاه إيران والمنطقة بأكملها.





إعادة فرض العقوبات

وشدد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد في الكويت، على أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي مع طهران، كما شدد على أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.

وأكد المجلس الوزاري المشترك، على "أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ودعا إيران إلى "العودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

