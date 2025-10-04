إيران تعلن إعدام 7 أشخاص بتهمة الإرهاب والتجسس لصالح إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت، أنها نفذت حكم الإعدام في 7 أشخاص قالت إنهم أعضاء في مجموعة "إرهابية"، وأدينوا بتهمة التعاون مع إسرائيل وشن هجمات مسلحة في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن إيران أعدمت "ستة عناصر في شبكة إرهابية انفصالية عميلة للكيان الصهيوني (إسرائيل)"، بالإضافة إلى مسلح كردي أدين باغتيال رجل دين.

وقالت الوكالات "اعترف المتهمون بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية، منها اغتيال أربعة من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران".

وتابعت أنه بالإضافة إلى دورهم "في عمليات إرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني وتلقت دعما من جهات أجنبية معادية".

وأضافت الوكالات "شكلت أعمال الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في خوزستان على مدى الأعوام الماضية".

وأعدمت طهران العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.

وازدادت عمليات الإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ تم تنفيذ 10 أحكام على الأقل في الأشهر القليلة الماضية.

وشنت إسرائيل فجر 13 يونيو الماضي بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.

وكشفت الحرب، التي استمرت 12 يوما، عن ثغرات أمنية في إيران، مع توالي عمليات اغتيال القادة والعلماء، وتوعد المجلس الأعلى للأمن القومي، آنذاك، بإنزال أشد العقوبات التي تصل إلى الإعدام بكل من يتعاون استخباريا أو يتجسس لصالح إسرائيل.

