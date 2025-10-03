إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الشرابية إلى محكمة الجنايات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الشرابية معلومات سرية تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الحشيش متخذا من منطقة الشرابية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، على الفور وضعت قوات الأمن خطة محكمة للإيقاع بالمتهم.

نجح أحد أفراد القوة في إيهام المتهم أنه يريد شراء المخدرات وأثناء إتمام العملية حاول المتهم الهرب الآن أن القوة نجحت في ضبط المتهم.



بتفتيش المتهم عثر بحوزته على 5 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد 3 طلقات، مبلغ مالي قدره 10 ألاف جنيه حصيلة تجارته، عدد 3 هواتف محمول يستخدمهما للتواصل مع عملائه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة بيع المواد المخدرة، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع.

