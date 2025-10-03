الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بالشرابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الشرابية إلى محكمة الجنايات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الشرابية معلومات سرية تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الحشيش متخذا من منطقة الشرابية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، على الفور وضعت قوات الأمن خطة محكمة للإيقاع بالمتهم.

نجح أحد أفراد القوة في إيهام المتهم أنه يريد شراء المخدرات وأثناء إتمام العملية حاول المتهم الهرب الآن أن القوة نجحت في ضبط المتهم.


بتفتيش المتهم عثر بحوزته على 5 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد 3 طلقات، مبلغ مالي قدره 10 ألاف جنيه حصيلة تجارته، عدد 3 هواتف محمول يستخدمهما للتواصل مع عملائه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،  والمبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة بيع المواد المخدرة، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الشرابية قسم شرطة الشرابية محكمة الجنايات الشرابية

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج مخدر الإستروكس على عملائهم في الفيوم (فيديو)

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

مداهمات واغتيالات وعمليات تبادل، حماس تهاجم عشيرة المجايدة بخان يونس والاحتلال يتدخل

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

عائلات خان يونس تتضامن مع عشيرة المجايدة بعد الاشتباكات الأخيرة

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

نجم برشلونة: فخور بجذوري السورية وحلمي التتويج بالألقاب مع الفريق (فيديو)

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads