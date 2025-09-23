المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح في الوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الوايلي بالسجن المشدد 5 سنوات.



وكشفت تحقيقات نيابة الوايلي أن ع.م عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش، كما أحرز ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص، وهي طلقة.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز بقصد الاتجار كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره ألفين جنيه.

وجاء في محضر التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي لتفقد الحالة الامنية بدائرة القسم تلاحظ له قيام أحد الأشخاص بالوقوف في شارع مظلم وحاول الهرب ما أن شاهدهم وهو ما جعلهم يرتابون في أمره.



علي الفور توجهت القوة إلى المتهم وطاردته ونجحت في ضبطه وبحوزته 700 جرام من مخدر الحشيش وسلاح ناري، واعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.