المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح في الوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الوايلي بالسجن المشدد 5 سنوات. 

وكشفت تحقيقات نيابة الوايلي أن ع.م عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش، كما أحرز ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص، وهي طلقة.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز بقصد الاتجار كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام  وميزان حساس ومبلغ مالي قدره ألفين جنيه.

وجاء في محضر التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي لتفقد الحالة الامنية بدائرة القسم تلاحظ له قيام أحد الأشخاص بالوقوف في شارع مظلم وحاول الهرب ما أن شاهدهم وهو ما جعلهم يرتابون في أمره.


علي الفور توجهت القوة إلى المتهم وطاردته ونجحت في ضبطه وبحوزته 700 جرام من مخدر الحشيش وسلاح ناري، واعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

