نقابة الصحفيين تعرض 4 أفلام مُرممة توثق ملحمة العبور بحرب أكتوبر

احتفالية نقابة الصحفيين
احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى حرب أكتوبر، فيتو

عرضت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، مجموعة من الأفلام التسجيلية النادرة، التي توثّق ملحمة العبور والانتصار العظيم لحرب أكتوبر، إحياءً لبطولات قواتنا المسلحة، واستدعاءً لقيم التضحية والفداء في وجدان الأجيال الجديدة.


ويأتي عرض هذه  الأفلام، في إطار التعاون بين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمود كامل، والمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ضمن فعاليات احتفالية النقابة بذكرى حرب أكتوبر المجيد.

ويتضمن برنامج العروض الأفلام: "جيوش الشمس": بدأ المخرج شادي عبد السلام تصويره عقب الحرب مباشرة، واستغرق مونتاجه أكثر من عامين، يقدم الفيلم رؤية إنسانية للجنود، تبدأ برواية أحد المقاتلين للحظة العبور، مع مشاهد توثّق انهيار الخط الدفاعي الإسرائيلي أمام عزيمة المصريين.

"صائد الدبابات": إخراج خيري بشارة، يروي قصة البطل محمد عبد العاطي، ابن محافظة الشرقية، الذي تمكّن بمفرده من تدمير 23 دبابة إسرائيلية، وحُفر اسمه في تاريخ مصر كأيقونة للشجاعة والإقدام.

كما يعرض فيلم "أبطال من مصر": إخراج أحمد راشد، يرصد سيرة المقاتل سالم أحد أبطال الدفاع الجوي، الذي أسقط 7 طائرات، ويتوقف عند قرية الشهيد فتحي عبادة في بني سويف، مستعرضًا ذكرياته مع أسرته وأخيه المقاتل.

والفيلم الأخير هو "نهاية بارليف": سيناريو وإخراج عبد القادر التلمساني، يعرض الخراب الذي خلّفه الاحتلال في مدن القناة، مقابل المشاهد الخالدة لانهيار خط بارليف، في صياغة بصرية تحمل رسالة الأمل والانتصار.

 

