حوادث

حبس سائق متهم بدهس معلمة في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس سائق متهم بدهس معلمة تدعي مريم. ع 30 سنة أثناء عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

حادث مروري بمصر الجديدة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

مصرع سيدة دهسا في مصر الجديدة 
وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.
وتم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضرا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

