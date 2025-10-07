إحالة مدير كيان تعليمي وهمي للجنايات بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية بإحالة المدير المسئول عن كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة المقر، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام "أكلاشيه".

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

