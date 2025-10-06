رئيس جامعة القاهرة: ستبقى انتصارات أكتوبر رمزا خالدا للعزة والكرامة

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها ورجال قواتها المسلحة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة وستظل خالدة فى الأذهان، شاهدة على كفاءة أبناء الوطن في حسن الإعداد والتخطيط ودقة التنفيذ، وتبرهن علي إرادة الشعب المصري القوية وقدرته على تجاوز التحديات وصناعة التاريخ، مشيرًا إلى أن أبطال قواتنا المسلحة قدموا أرواحهم فداء لمصر لتبقى رايتها عالية خفافة، وأن الجيش المصري سيظل دائمًا درع الوطن الذي يحمي مقدراته ويصون أمنه واستقراره.

وثمن عبد الصادق دور القوات المسلحة في مختلف ملاحم العمل الوطني، وفي تحقيق تنمية الوطن ونهضته، والمساهمة بقوة فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة التي تبرهن يوما تلو الآخر على عظمة مصر وريادتها، مؤكدًا ضرورة أن نستلهم من روح أكتوبر قيم الإخلاص والتفاني والانتماء، وأن نعمل معًا علي نهضة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

