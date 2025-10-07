الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

13 أكتوبر محاكمة عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه في الزاوية الحمراء

متهم، فيتو
متهم، فيتو

حددت  محكمة جنايات القاهرة  13 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء.

سرقة توك توك بالإكراه فى الزاوية الحمراء

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من (عامل، ونجله– مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) بتضررهما من شخصين لاستقلالهما مركبة التوك توك قيادة الثانى لتوصيلهما لأحد الشوارع بدائرة القسم والاستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهًا ولاذا بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة) وكافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الموبايلات من المحال التجارية في السلام

سرقة جواز سفر ممفيس ديباي تؤجل انضمامه إلى منتخب هولندا

أخبار مصر: تفاصيل غريبة عن سرقة لوحة أثرية بسقارة، ترامب يهدد حماس بـ"سفك دماء هائل"، لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads