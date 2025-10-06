الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه بالزاوية الحمراء للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء للمحاكمة.


سرقة توك توك بالإكراه فى الزاوية الحمراء

 تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من (عامل، ونجله– مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) بتضررهما من شخصين لاستقلالهما مركبة التوك توك قيادة الثانى لتوصيلهما لأحد الشوارع بدائرة القسم والاستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهًا ولاذا بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة) وكافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

