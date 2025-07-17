تفاصيل قرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

أسفرت قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي أجريت صباح اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التصفيات.

وتخوض 6 منتخبات آسيوية منافسة شرسة عبر هذا الملحق، سعيًا لتحقيق أحد المقعدين المتبقيين في البطولة العالمية وهم الإمارات، السعودية، إندونيسيا، العراق، عُمان، وقطر.

قرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026

ووقع منتخب قطر في المجموعة الأولى رفقة كل من الإمارات وعمان.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية رفقة كل من العراق وإندونيسيا.

وتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتُجرى منافسات الملحق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وستُقام مباريات الملحق بنظام الدوري من دور واحد خلال فترة التجمع، حيث ستستضيف قطر والمملكة العربية السعودية مباريات هذا الملحق.

وبعد انتهاء منافسات المجموعات، سيتقابل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة في مواجهتين ذهاب وإياب، تُقامان يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، والذي يُعد الفرصة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، في وقت سابق توزيع الفرق المشاركة على 3 مستويات، بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بمنتخبات آسيا، والذي تم الإعلان عنه خصيصًا يوم 13 يونيو الماضي.

توزيع المنتخبات حسب المستويات

المستوى الأول: السعودية وقطر.

المستوى الثاني: الإمارات والعراق.

المستوى الثالث: عُمان وإندونيسيا.

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