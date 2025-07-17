الخميس 17 يوليو 2025
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انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

قرعة ملحق التصفيات
قرعة ملحق التصفيات الآسيوية

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