خلال ساعات، أولى جلسات محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل سائق توك توك

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة شقيقين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن، بغرض السرقة، وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.

وقررت النيابة العامة في الجيزة، فى وقت إحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بقتل سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن لسرقته وأطلقا النيران على رأسه في منطقة إمبابة.


واتهمت النيابة العامة، "محسن م"، و"حسام م " بدائرة قسم شرطة إمبابة لأنهما في ليلة 20 / 2 / 2025 في محافظة الجيزة قتلا المجني عليه عمرو.ع، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن استوقفاه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية توك توك محل الواقعة، مطالبين إياه توصيلهما لأحد الأماكن فاستجاب لهما، واستدرجاه لمكان بعيد عن أعين المارة وأطلقا النار على رأسه.

