بحضور وزراء وسفراء، محمد ثروت يشعل احتفالية نصر أكتوبر بمسرح الأوبرا بمشاركة الحلو وهاني شاكر (صور)

وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء مفعمة بروح الوطنية المصرية، أشعل الفنان محمد ثروت أجواء المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خلال احتفاله بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وسط حضور جماهيري ورسمي كبير، وبمشاركة النجمين محمد الحلو وهاني شاكر، وبقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.

وفي ختام الحفل، قدَّم محمد ثروت الدويتو الشهير «بلدي» بمشاركة هاني شاكر بعد أكثر من أربعين عامًا على طرحه لأول مرة، في لحظة فنية مؤثرة أعادت إلى الجمهور ذكريات النصر والفخر الوطني.

وشهد الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وسفيرا قطر والجزائر لدى القاهرة.



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر وإلهام للأمة المصرية، ودليلًا خالدًا على إرادة الشعب المصري وعزيمته التي لا تلين، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تحرص في كل عام على تخليد هذه الذكرى من خلال فعاليات فنية وثقافية تُجسد قيم البطولة والانتماء، وتغرس في نفوس الأجيال الجديدة روح الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.



وخلالهاارتفعت رايات العزة والفخر فى المسرح الكبير ومع الموسيقى الوطنية المدموغة بروح النصر العظيم استلهمت عصا القيادة فى يد المايسترو الدكتور علاء عبد السلام الأمجاد والبطولات ووجهت المشاركين من فنانين وعازفين لتتدفق النغمات فى إنضباط وإنسجام وترتسم لوحة إبداعية تعكس عظمة أمة قهرت المستحيل جملتها أبياتًا من ابداعات الشاعر جمال بخيت وأصوات كوكبة من نجوم مصر هم محمد ثروت، محمد الحلو، هانى شاكر ومن مطربى الموسيقى العربية بالأوبرا وليد حيدر، رحاب عمر، محمد حسن، غادة آدم، حسام حسنى، حنان عصام لتُضاء القلوب بذكريات ملحمة العبور وتنبض الألحان بتاريخ محفور فى الذاكرة وتتعالى فى جنبات منصة العرض تراتيل الوفاء للوطن والتى عبرت عنها أعمال السلام الوطنى، خلى السلاح صاحى، أوبريت الأرض الطيبة، يا بوى يا مصر، أهيم شوقًا، مصر يا أول نور فى الدنيا، يا حبيبتى يا مصر، كل بلاد الدنيا جميلة، عاشت بلادنا، يا أغلى إسم، وانت ماشى فى مصر، مصر هى أمى، بالأحضان، دويتو بلدى، احلف بسماها وصاحبها مشاهد فيلمية ووثائقية حكت قصة العبور العظيم من لحظات التحدي إلى ساعة النصر وأخرجها مهدى السيد.



الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة أعدت خلال شهر أكتوبر سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية احتفالًا بذكرى العبور العظيم، تشمل عروضًا موسيقية وغنائية ومسرحية وسينمائية، وندوات فكرية، ومعارض تشكيلية، جميعها توثق بطولات الجيش المصري، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.