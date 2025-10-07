الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

كلام في السيما يحتفي بالفنانة "سناء جميل" بسينما الهناجر

صالون كلام في السيما، فيتو

يحتفي صالون "كلام في السيما"  بالفنانة الراحلة سناء جميل ضمن أمسيته لهذا الشهر وذلك يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر في السابعة مساءً.

وذلك في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على إثراء الحراك الفني وتوثيق الذاكرة السينمائية، حيث تستمر سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في الاحتفاء بالرموز الفنية.

ويقدم المخرج أشرف فايق, سيرة إحدى أبرز فناني السينما المصرية والعالم العربي، الفنانة صاحبة الأداء المميز والعبقري "سناء جميل"  في أمسية مخصصة لتأمل مسيرتها الإبداعية إحدى أبرز رموز الفن المصري التي تركت إرثًا فنيًّا متنوعًا بين السينما والمسرح والتليفزيون على مدار 5 عقود، حيث تعد سناء جميل صاحبة سيرة فنية استثنائية، جمعت بين الإبداع والجدل، لتظلَّ أيقونة في ذاكرة الفن المصري.

يأتي الصالون في سياق سلسلة فعاليات شهرية تهدف إلى تأريخ فناني السينما المصرية، من خلال شهادات حية لمعاصريها، وتوفير مساحة حرة للنقاش بين الفنانين والجمهور والنقاد، تأكيدًا على دور الثقافة في بناء الوعي وتوثيق الذاكرة الوطنية.

