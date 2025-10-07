ماجد الكدواني: كنت قلقان من مخرج "فيها إيه يعني؟"

أشاد الفنان ماجد الكدواني بمخرج فيلم "فيها إيه يعني؟"، المخرج عمر رشدي، رغم أنها تجربته الأولى في إخراج الأفلام الطويلة، قائلًا: “ما أخبيش عليكم، طول الوقت –وده طبع فيَّ– عندي عقدة وقلق من مخرج أول مرة، لأن الخبرة مهمة، لكن عمر رشدي أثبت إنه موهوب ومتميز”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "من أول قعدة معاه، نقل لنا حالة كبيرة من الثقة. كان شايف الفيلم والسيناريو، وبيعرف احنا عايزين إيه. واشتغل مع المخرج شريف عرفة من وهو صغير، فخبرته الفنية والحياتية رهيبة. كمان والده الراحل واحد من أعظم مهندسي الديكور، الأستاذ رشدي حامد، وده خلَّى عنده خلفية قوية نقلها لينا بثقة واضحة".

عن شخصية "صلاح" في الفيلم

وتحدث الكدواني عن تفاصيل شخصيته في الفيلم، قائلًا: "صلاح مش جبان، لكنه غير مواجه. عاوز يرضي الكل، راجل طيب وعاوز يعيش في سلام".

وأضاف: "الشخصيات المسالمة دي موجودة كتير في المجتمع، بس مش ظاهرة مقارنة بالشخصيات القوية اللي صوتها عالي، لكن فيه ناس كتير بتقدّر النوع ده من الناس".

قريب من شخصيته الحقيقية

وعن مدى تشابهه مع "صلاح"، قال ماجد: "قريب مني فعلًا". لتقاطعه الفنانة غادة عادل قائلة: "ماجد الكدواني من أطيب الشخصيات الموجودة على الأرض".

غادة عادل: أنا مسالمة جدا

وردًّا على سؤال لميس الحديدي لغادة عادل إن كانت شخصية مسالمة مثل ماجد، أجابت بابتسامة: "أنا مسالمة جدًّا ومش بحب المشاكل، بحب أمشي جوة الحيطة".

