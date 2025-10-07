تصريح مثير من غادة عادل عن موقفها من الزواج مجددا

علّقت الفنانة غادة عادل على لحظة بكائها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بعد ظهورها برفقة نجلها عبد الله، قائلة: "كان معي عبد الله، وهو الابن الأوسط بالنسبة لي، وأنا في البيت مش بس أم لأولادي، لكن كمان صديقتهم وأختهم، وده شيء مريحنا كلنا".

علاقة غادة عادل بأبنائها

وخلال لقائها ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، نفت غادة أنها أم مسيطرة، مؤكدة:"لا طبعًا، أنا صديقتهم كلهم وأختهم، مش بس أم. لا بضايقهم، ولا حد فيهم بيضايقني".

عن الزواج والفيلم الجديد

وعن سؤال لميس الحديدي حول احتمالية زواج أحد أبنائها قريبًا، ردّت غادة عادل مازحة:"محدش فيهم بيفكر في الجواز، إحنا مبسوطين كده مع بعض. همّ خايفين يتجوزوا، فأنا اللي أتجوز!"



لترد لميس ضاحكة: "وفيها إيه يعني؟"، فقالت غادة: "ما هو علشان كده عملت الفيلم، يمكن يكون تمهيد ليهم".

هل يمكن أن يدق قلبها من جديد؟

وعندما سألتها لميس: "هل ممكن قلب غادة عادل يدق تاني؟"، أجابت غادة بابتسامة:"طول ما القلب بينبض، يبقى ممكن يدق تاني، وهيدق. ولو لقيت إنسان يستحق، أكيد هحبه".

مواصفات الرجل الذي يستحق حبها



واختتمت غادة عادل حديثها قائلة:"أي إنسان كويس، قلبه نظيف، أكيد هحبه. أنا بحب الطيبين، والناس اللي عندها رحمة وعطاء ومفيهاش مصالح. أي إنسان جواه المشاعر دي.. هحبه".

