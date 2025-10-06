قرعة علنية للأراضي المُضافة المُقننة بمناطق القادسية والأمل والكيلو 48 بالعبور الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن إجراء القرعة العلنية لعدد من قطع الأراضي المُضافة التي تم تقنين أوضاعها بمناطق القادسية والأمل والكيلو 48 أرقام (19 – 20 – 21) تباعًا، وذلك خلال أيام 12 و13 أكتوبر الجاري وذلك فى إطار تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي المُضافة التي تم تقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعات تُقام تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإعلان الواضح لكافة المواعيد والإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن العدالة والمصداقية في توزيع الأراضي.

وأضاف “مراد” أن القرعة تشمل مناطق القادسية، والأمل، والكيلو 48 (سابقًا)، بمساحات متنوعة تبدأ من 200 م² وحتى 500 م²، وذلك بحضور المواطنين الذين استوفوا شروط التقديم وسداد المقدمات المالية المقررة.

وأكد أن الجهاز اتخذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير إجراءات القرعة في أجواء منظمة تتسم بالوضوح والحياد الكامل، وبما يتيح لجميع المتقدمين الاطلاع على النتائج بشفافية تامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تلك الطروحات تأتي في إطار خطة الدولة نحو التوسع العمراني المتكامل وتوفير فرص تملك أراضٍ مميزة للمواطنين داخل المدن الجديدة، بما يواكب توجهات التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.

كما شدد على استمرار الجهاز في تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية تعكس تطور منظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة.

وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات التالية أثناء حضور القرعة العلنية:

سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء إجراءات القرعة العلنية، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد حفاظًا على النظام وسير العمل.

يُسمح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد فقط.

يجب استكمال قيمة الـ 25% الأولى خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

وناشد الجهاز بجميع المواطنين المتقدمين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات المعلنة، ومراجعة موقع الجهاز .



