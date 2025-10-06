بـ 5540 جنيه للمتر، طرح 204 قطع أراض للإسكان المتميز فى بدر (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على قطع أراضى الإسكان المتميز ضمن الطرح السادس "مسكن" بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح بمدينة بدر 204 قطعة أرض بمساحة 437 - 832 مترا مربعا بسعر المتر 5540 جنيهًا.

ومدينة بدر إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم القاهرة الكبرى، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا شرق القاهرة، تقع المدينة على طريق القاهرة / السويس على بعد 47 كم من القاهرة، تشغل المدينة مساحة حوالي 18545.43فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1982 ، حيث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 1982.





وتصل قيمة جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، وتطرح الوزارة 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

خطوات حجز أراضى الإسكان

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم يتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

