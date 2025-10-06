الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مرور دمياط يشن حملات ميدانية مكثفة لإعادة الانضباط المروري

حملات مرورية مكثفة
حملات مرورية مكثفة بدمياط

نفذت إدارة مرور دمياط سلسلة حملات مرورية ميدانية في عدد من مناطق المحافظة. 

وقادت إدارة العمليات بمرور دمياط هذه الحملات الرّقابية برئاسة الرائد فوزي السعيد وبمشاركة ضباط العمليات، في خطوة تهدف إلى ضبط المخالفين وإعادة الانسياب لحركة المرور، وذلك بتوجيهات من مدير أمن دمياط وبإشراف مدير إدارة المرور العميد محمد التل، وتابعا من العقيد عمر الشريف وكيل الإدارة.

شملت الحملات فحوصات ميدانية لقائدي المركبات ورصد مخالفات تقصير خطوط السير والتصرفات التي تعرقل انسيابية الحركة، مع توقيع الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المخالفين. 

وركزت الفرق على النقاط الحرجة والطرق الحيوية لضمان سهولة ويسر الحركة المرورية وتقليل الاختناقات في أوقات الذروة.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة تشغيلية متكاملة لإدارة المرور تهدف إلى استعادة الانضباط المروري وتحسين مستوى السلامة على الطرق، فيما دعت الإدارة السائقين للالتزام بخطوط السير وقواعد المرور والتعاون مع المرور لضمان انسيابية الحركة وحماية أرواح ومصالح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الإنضباط المرورى امن دمياط حملات مرورية مدير ادارة المرور مصالح المواطن مدير امن دمياط مصالح المواطنين السلامة على الطرق حركة المرور

مواد متعلقة

محافظ دمياط يسلم عقود المعلمين الجدد

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تنفيذ مشروعات النقل والصناعة.. يطالب قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. ويستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس أركان باكستان

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بشوارع دمياط

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads