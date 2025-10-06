مرور دمياط يشن حملات ميدانية مكثفة لإعادة الانضباط المروري

نفذت إدارة مرور دمياط سلسلة حملات مرورية ميدانية في عدد من مناطق المحافظة.

وقادت إدارة العمليات بمرور دمياط هذه الحملات الرّقابية برئاسة الرائد فوزي السعيد وبمشاركة ضباط العمليات، في خطوة تهدف إلى ضبط المخالفين وإعادة الانسياب لحركة المرور، وذلك بتوجيهات من مدير أمن دمياط وبإشراف مدير إدارة المرور العميد محمد التل، وتابعا من العقيد عمر الشريف وكيل الإدارة.

شملت الحملات فحوصات ميدانية لقائدي المركبات ورصد مخالفات تقصير خطوط السير والتصرفات التي تعرقل انسيابية الحركة، مع توقيع الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المخالفين.

وركزت الفرق على النقاط الحرجة والطرق الحيوية لضمان سهولة ويسر الحركة المرورية وتقليل الاختناقات في أوقات الذروة.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة تشغيلية متكاملة لإدارة المرور تهدف إلى استعادة الانضباط المروري وتحسين مستوى السلامة على الطرق، فيما دعت الإدارة السائقين للالتزام بخطوط السير وقواعد المرور والتعاون مع المرور لضمان انسيابية الحركة وحماية أرواح ومصالح المواطنين.

