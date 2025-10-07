بدءا من اليوم، تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للمواعيد التي حددها جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تسليم الوحدات في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والالتزام، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".



وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتوفير وحدات سكنية بمعايير عالية الجودة ضمن مشروع «سكن مصر»، الذي يُعد أحد أهم المشروعات السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التسليم، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين لضمان تجربة ميسرة ومنظمة أثناء استلام وحداتهم السكنية، مع تلافي أي ملاحظات قد تظهر خلال مراحل التسليم.



من جانبه، أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم الوحدات في منطقة أرض المعارض – المنطقة الثانية (مسلسل رقم 6–7 بالمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 لبقية المراحل) سيبدأ غدًا الثلاثاء 7 أكتوبر بتسليم وحدات العمارة رقم 90، يعقبها تسليم وحدات العمارة رقم 91 يوم الأحد 12 أكتوبر، ثم العمارة رقم 101 الثلاثاء 14 أكتوبر، تليها العمارة رقم 92 الخميس 16 أكتوبر، ويستمر التسليم في الأسبوع التالي لوحدات العمارة رقم 102 يوم الأحد 19 أكتوبر، والعمارة رقم 93 الثلاثاء 21 أكتوبر، والعمارة رقم 103 الخميس 23 أكتوبر، على أن تُستكمل العملية بتسليم العمارة رقم 94 الأحد 26 أكتوبر، والعمارة رقم 30 الثلاثاء 28 أكتوبر، وتختتم بتسليم العمارة رقم 29 يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.



وأشار «رشاد» إلى أن العملاء الفائزين بالوحدات السكنية عليهم التوجه إلى بنك التعمير والإسكان – فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات التعاقد وتسلم خطابات البنك، ثم الحضور إلى مقر جهاز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وبحوزتهم أصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقعة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب الموقع لمعاينة وتسلم الوحدة.

