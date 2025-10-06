ملتقى سيني جونة يعقد حوارا مع النجم التركي كان أورغنجي أوغلو 22 أكتوبر

يعقد ملتقى سيني جونة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حوارا خاصا مع الممثل التركي الشهير كان أورغنجي أوغلو، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر الجاري.

حوار النجم التركي كان أورغنجي أوغلو

وجاء في بيان الجونة السينمائي: “أحد أبرز نجوم المنطقة، يشاركنا كان رحلته ورؤيته الفنية والتجارب التي شكّلت مسيرته المميزة".

وتابع: “للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، ينضم كان أورجنجي أوغلو إلى جلسة حوارية ملهمة يديرها شريف نور الدين، ليأخذنا في رحلة إلى كواليس مسيرته الناجحة”.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

