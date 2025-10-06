الإثنين 06 أكتوبر 2025
وزير الخارجية الألماني: أمن إسرائيل أولوية وخطة ترامب يجب تنفيذها خلال أيام

وزير الخارجية الألماني،
وزير الخارجية الألماني، فيتو

أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن بلاده ستواصل الضغط لضمان أمن إسرائيل ووجودها، مشددًا على أن العلاقات الألمانية – الإسرائيلية قوية، وأن برلين تشعر بـ"مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل واستقرارها".

دعوة لحماية المدنيين في غزة

وشدد الوزير على ضرورة منع تضرر المزيد من المدنيين في قطاع غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الميداني خلال فترة المفاوضات الجارية.

تنفيذ خطة ترامب خلال أيام

وأوضح الوزير أن على الأطراف المعنية تحقيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة خلال هذا الأسبوع أو بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، معتبرًا أن الالتزام بالجدول الزمني يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة وبدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

 

و أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار الخاصة بقطاع غزة إلى مصر، حيث بدأت جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية تمهيدًا لعملية تبادل المحتجزين والأسرى.

