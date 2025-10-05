الأحد 05 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سيناتور أمريكي يطالب بالإفراج عن جميع الأمريكيين المعتقلين ضمن أسطول الصمود

أسطول الصمود
أسطول الصمود

قال السيناتور بيرني ساندرز: إن على أمريكا المطالبة بالإفراج عن جميع الأمريكيين المعتقلين لمشاركتهم في أسطول الصمود.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن السلطات سترحل 29 مشاركا في أسطول الصمود العالمي إلى إسبانيا.

إسرائيل تبدأ ترحيل الناشطين بأسطول الصمود

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية البولندية، أن البولنديين المشاركين بأسطول الصمود رفضوا الترحيل من قبل إسرائيل.

 بينما أعلنت الخارجية الفرنسية، أنها تعمل على إعادة 36 فرنسيا كانوا على متن أسطول الصمود واعتقلتهم إسرائيل.

وقبل وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية، إن مقاتلي وحدة "شايتيت 13" التابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي، سيطروا على آخر سفينة في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وهي سفينة "مارينيت".

وكانت السفينة "مارينيت" تعطلت وغادرت متأخرة، وتلقت تحذيرًا من إسرائيل  بأنها ستستولي عليها إذا اقتربت من غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 473 ناشطا من أسطول الصمود، من على متن السفن ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت في النقب، تمهيدا لترحيلهم جوا إلى بلدانهم مطلع الأسبوع المقبل.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية والدولية على هجوم جيش الاحتلال، على عشرات السفن التي كانت تقل مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

