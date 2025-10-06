نجا من تفجيرات البيجر، إسرائيل تغتال مسؤولًا في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفية حسن عطاوي، أحد المسؤولين عن منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، بمنطقة النبطية في لبنان.

ووفق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قاد عطوي إعادة التأهيل، وجهود شراء نظام الدفاع الجوي للحزب، وكان مصدرًا هامًا للمعرفة وأدار الاتصالات والاستحواذات مع قادة الدفاع الجوي الإيرانيين، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الإثنين.

ومن جهته نقل موقع "جنوبية" اللبناني، عن مواقع موالية لحزب الله، أن عطوي، ناج من تفجيرات البيجر، التي قتلت وأصابت المئات من المنتمين إلى حزب الله، في 17 و18 سبتمبر 2024، وأنه أصبح ضريرًا بعد انفجار جهازه في وجهه.

وأضاف الموقع أن عطوي قتل مع زوجته التي كانت تقود السيارة، في حين أصيب راكب ثالث بجروح.

ومن جهته أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة بوزارة الصحة اللبنانية أن "غارة بطائرة دون طيار إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية، أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة آخر بجروح".

وانتشر فيديو الغارة على مواقع التواصل، وأظهر زوجة عطوي تهم بركوب السيارة عند سقوط الصاروخ الإسرائيلي عليها، وما تبعه من انفجار هائل.

