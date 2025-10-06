إسرائيل ترحل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج وآخرين من "أسطول الصمود" إلى اليونان اليوم

أفادت تقارير إعلامية بأن حكومة اليونان وافقت على نقل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج على متن الطائرة التي سيصعد إليها اليونانيون الذين شاركوا في "أسطول الصمود" ويحتجزون في إسرائيل.

وجاء أول إعلان عن أن الناشطة السويدية سترحل الإثنين ظهرا من إسرائيل إلى اليونان على لسان المحلل القضائي في القناة 12 العبرية أبيشاي جرینتسایج مساء الأحد.

وأفيد لاحقا بأن اليونان وافقت على استقبال جريتا في أراضيها مع مجموعة من المشاركين الآخرين في "أسطول الصمود".

وصرح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اليونانية في بيان بأن وفدا من سفارة اليونان في تل أبيب قام بزيارة مركز الاحتجاز الذي يحتجز فيه 27 من المواطنين اليونانيين الذين شاركوا في "أسطول الصمود"، مشيرا إلى أن "جميعهم بصحة جيدة ويحصلون على كل المساعدات اللازمة".

وحسب البيان، فإنه ستنطلق يوم الاثنين، 6 أكتوبر "رحلة خاصة من مطار رامون الدولي قرب إيلات لإعادة المواطنين اليونانيين إلى أثينا بأمان في نفس اليوم".

ومن المتوقع أن يصعد على الطائرة 165 شخصا، وستدفع الحكومة اليونانية تكاليف الرحلة، حسب i24News.

بدورها، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين دبلوماسيين، بأنه سيتم ترحيل أكثر من 70 مشاركا من "أسطول الصمود" بمن فيهم جريتا ثونبرج، من إسرائيل الاثنين.

ووفقا للوكالة، سيغادر 9 سويديين، و28 فرنسيا، و27 يونانيا، و15 إيطاليا الدولة العبرية، ومن المتوقع نقل معظم المعتقلين جوا إلى اليونان.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في منشور عبر منصة "اكس" الأحد أن "الإيطاليين الـ15 من الأسطول المتبقين في إسرائيل سيعدون غدا على متن رحلة تجارية متجهة إلى أثينا".



في وقت سابق ذكرت تقارير أن ثونبرغ قالت لمسؤولي السفارة السويدية إنها تتعرض لمعاملة قاسية خلال احتجازها في إسرائيل، فيما قال مصدر زار الناشطة في السجن إنها ادعت أنها احتُجزت في زنزانة موبوءة بحشرات البق، مع قليل جدا من الطعام والماء.

وقال الناشط التركي أرسين تشيليك الذي شارك في أسطول الصمود إن "الإسرائيليين سحبوا جريتا الصغيرة من شعرها أمام أعيننا، وضربوها وأجبروها على تقبيل علم إسرائيل. فعلوا بها كل ما يمكن تصوره، كتحذير للآخرين".

ردا على ذلك قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "الادعاءات بشأن إساءة معاملة غريتا ثونبرغ والمعتقلين الآخرين من أسطول حماس-صمود هي أكاذيب فاضحة"، وإن "جميع الحقوق القانونية للمعتقلين محفوظة بالكامل".

وأضاف البيان "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن جريتا نفسها ومعتقلين آخرين رفضوا التعجيل بترحيلهم وأصروا على تمديد إقامتهم في الاعتقال. كما أن غريتا لم تتقدم بأي شكوى للسلطات الإسرائيلية بشأن أي من هذه الادعاءات السخيفة والتي لا أساس لها - لأنها لم تحدث قط".

