إدارة جامعة المنصورة تحتفي بفوزها بالجائزة الذهبية في الأنشطة الطلابية

احتفت إدارةُ جامعةِ المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيسِ الجامعة، بفوزِ الجامعة بالجائزةِ الذهبية وتصدُّرِها الجامعات المصريةَ في مسابقة «أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية» للعام الجامعي 2024/2025.

بحضور الدكتورُ محمد عطية البيومي، نائبُ رئيسِ الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورُ محمد عبد العظيم، نائبُ رئيسِ الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورُ طارق غلوش، نائبُ رئيسِ الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وفي تصريحٍ صحفي، أعرب الدكتورُ شريف خاطر عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوزَ بالجائزةِ الذهبية يعكس التزامَ جامعةِ المنصورة بتنفيذ توجيهاتِ القيادةِ السياسية في بناء الإنسان المصري، من خلال تهيئة بيئةٍ تعليميةٍ وتربويةٍ متكاملةٍ تُعزِّز قدراتِ الطلاب وتُصقِل مهاراتِهم، بما يتوافق مع محاورِ الاستراتيجيةِ الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤيةِ مصر 2030.

وهنأ رئيسُ الجامعة أسرةَ جامعةِ المنصورة من أعضاء هيئةِ التدريس والعاملين والطلاب بهذا الفوز، مشيدًا بدورِهم الفاعل في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا أن الجامعة ستظل دائمًا سندًا وداعمًا لأبنائها، بما يُعزِّز مكانتَها وريادتَها.

الأنشطةَ الطلابيةَ أصبحت ركيزةً أساسيةً في العملية التعليمية

وأشار إلى أن الأنشطةَ الطلابيةَ أصبحت ركيزةً أساسيةً في العملية التعليمية، تُسهِم في إعداد خريجٍ قادرٍ على المنافسة محليًّا ودوليًّا، ومؤهَّلٍ للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

الإنجازَ يُمثِّل ثمرةَ تعاونٍ مشتركٍ وروحًا جماعيةً

كما أكَّد أن هذا الفوز لم يكن ليتحقق إلا بتضافر جهودِ إدارةِ الجامعة وأعضاءِ هيئةِ التدريس والطلاب، موضحًا أن الإنجازَ يُمثِّل ثمرةَ تعاونٍ مشتركٍ وروحًا جماعيةً، ويُبرهن على أن طلابَ جامعةِ المنصورة هم الركيزةُ الأساسيةُ لنهضتِها وريادتِها، وأن الجامعة ستواصل العملَ على دعمِهم ورعايتِهم باعتبارِهم طاقةَ الإبداع وعمادَ المستقبل.

الإنجاز يُعبِّر عن حجمِ الجهدِ المبذول طوال العام الجامعي

ومن جانبه، أكَّد الدكتورُ محمد عطية البيومي أن هذا الإنجاز يُعبِّر عن حجمِ الجهدِ المبذول طوال العام الجامعي من جانب إدارةِ الجامعة وقطاعِ شؤونِ التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الأنشطةَ الطلابيةَ بجامعة المنصورة لم تَعُد مجردَ فعالياتٍ ترفيهية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومةِ التعليمِ الجامعي، تستهدف بناءَ شخصيةٍ متكاملةٍ للطالب وتعزيزَ مهاراتِه القيادية والإبداعية.

جامعة المنصورة تصدّرت الجامعات المصرية وحصدت الجائزة الذهبية

يُذكر أن جامعة المنصورة تصدّرت الجامعات المصرية وحصدت الجائزة الذهبية في مسابقة «أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية» للعام الجامعي 2024 /2025، وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعة نفذت خلال العام الجامعي نحو 4382 نشاطًا طلابيًا متنوعًا

وقد نفذت الجامعة خلال العام الجامعي نحو 4382 نشاطًا طلابيًا متنوعًا، شملت المجالات الثقافية (581 نشاطًا)، الرياضية (644 نشاطًا)، الاجتماعية (599 نشاطًا)، الجوالة والخدمة العامة (370 نشاطًا)، الفنية (450 نشاطًا)، والعلمية والتكنولوجية (377 نشاطًا)، بالإضافة إلى أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية. ويعكس هذا التنوع والمشاركة الواسعة حماس طلاب جامعة المنصورة ووعيهم، ويؤكد أن الأنشطة الطلابية أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة التعليم الجامعي وداعمًا رئيسيًا لبناء شخصية متكاملة للطالب في الجمهورية الجديدة.

تحقيق إنجازات متتالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

وتواصل جامعة المنصورة تحقيق إنجازات متتالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس ريادتها ودورها المحوري في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويؤكد أن هذا الفوز يمثل مرحلة جديدة للانطلاق نحو مزيد من الجهد للحفاظ على الصدارة وتعزيز التميز في السنوات القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.