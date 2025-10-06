ارتفاع أسعار النفط أكثر من 1% بعد إعلان أوبك+ عن زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، بعدما أعلن تحالف أوبك+ عن زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، وهو ما خفف بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن محللين رجحوا أن تبقى المكاسب محدودة في الأمد القريب بفعل توقعات ضعيفة للطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 65.53 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6% إلى 61.87 دولارًا للبرميل.

وكان تحالف أوبك+ أعلن أمس الأحد أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة ذاتها التي أقرها في أكتوبر، وسط استمرار المخاوف من وفرة المعروض.

وأشارت مصادر قبل الاجتماع إلى أن روسيا كانت تدعو لزيادة الإنتاج بهذا القدر لتفادي الضغوط على الأسعار، في حين فضّلت السعودية رفعًا أكبر قد يصل إلى ثلاثة أو حتى أربعة أضعاف الرقم المقترح، بهدف استعادة حصتها السوقية بشكل أسرع.

قرار أوبك برفع انتاج النفط

وذكر محللو بنك "إيه إن زد" في مذكرة اليوم الاثنين، أن "قرار أوبك+ رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في نوفمبر قد يبدو مقبولًا في ظل تزايد تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا وإيران".

وأضاف المحللون أن أوكرانيا واصلت تكثيف هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، مستهدفة مصفاة «كيريشي» التي تُعد واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا بطاقة معالجة سنوية تفوق 20 مليون طن.

من جهتها، أكدت مجموعة السبع الأسبوع الماضي أنها ستتخذ خطوات إضافية لزيادة الضغط على روسيا عبر استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي أو تسهّل التهرب من العقوبات، في إطار جهود لحرمان موسكو من عائداتها النفطية جراء حربها في أوكرانيا.

مع ذلك، يتوقع محللون أن تؤدي ضعف أساسيات الطلب في الربع الأخير من العام إلى الحد من مكاسب الأسعار على المدى القريب.

ورغم الضغوط الأمريكية على الهند، وهي من أكبر مشتري النفط الروسي، لتقليص وارداتها من النفط الروسي، قال مسؤول حكومي هندي لرويترز اليوم الاثنين، إن هناك وفرة في الإمدادات الروسية تلبي احتياجات المصافي الهندية وإن الهجمات على منشآت الطاقة الروسية أدت إلى زيادة الكميات المتاحة، مما ساهم جزئيا في دعم السوق.

وعلى المدى القريب، يتوقع بعض المحللين أن يسهم موسم صيانة المصافي الذي يبدأ قريبًا في الشرق الأوسط في الحد من الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر مع تراجع أنشطة التكرير والطلب.

