تحالف "أوبك+" يرفع إنتاج النفط لـ137 ألف برميل بداية من نوفمبر المقبل

وافق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدء من نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن منظمة أوبك.

تحالف اوبك يقرر زيادة انتاج النفط

يشكل قرار أوبك استمرار عملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميا، كان من المقرر أن تبقى سارية حتى نهاية العام المقبل، والتي بدأها الشهر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يوميا إلى السوق.

وبحسب البيان الصادر اليوم، يمكن إعادة التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل جزئيا أو كليا وفقا لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للدول الأعضاء الثماني يعقد في 2 نوفمبر 2025.

كان التحالف، أنهى في أغسطس عمليا شريحة تخفيضات طوعية التزمت بها ثماني دول منذ 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يوميا، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يوميًا.

ويواصل "أوبك+" سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفًا استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض.

وأكدت "أوبك+" على أهمية اتباع نهج حذر ومرن يتيح إيقاف أو عكس التخفيضات الطوعية الإضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.