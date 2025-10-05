الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تحالف "أوبك+" يرفع إنتاج النفط لـ137 ألف برميل بداية من نوفمبر المقبل

تحالف أوبك
تحالف أوبك

وافق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدء من نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن منظمة أوبك.

تحالف اوبك يقرر زيادة انتاج النفط

يشكل قرار أوبك استمرار عملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميا، كان من المقرر أن تبقى سارية حتى نهاية العام المقبل، والتي بدأها الشهر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يوميا إلى السوق.

وبحسب البيان الصادر اليوم، يمكن إعادة التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل جزئيا أو كليا وفقا لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للدول الأعضاء الثماني يعقد في 2 نوفمبر 2025.

كان التحالف، أنهى في أغسطس عمليا شريحة تخفيضات طوعية التزمت بها ثماني دول منذ 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يوميا، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يوميًا. 

ويواصل "أوبك+" سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفًا استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض. 

مع زيادة إمدادات "أوبك+"، صادرات النفط السعودية تقفز لأعلى مستوياتها في 18 شهرا

وأكدت "أوبك+" على أهمية اتباع نهج حذر ومرن يتيح إيقاف أو عكس التخفيضات الطوعية الإضافية.

