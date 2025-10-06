الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الألماني يزور القاهرة اليوم

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الألماني، فيتو

يزور وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان فاديفول مساء اليوم القاهرة، بعد محطات شملت كلًّا من قطر والكويت وتل أبيب، في إطار جولة له في منطقة الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الألماني يزور مصر 

ومن المقرر أن يلتقي الوزير يوهان بنظيره  الوزير  الدكتور بدر عبد العاطي، وستتركز المباحثات على الوضع التفاوضي الراهن وملف غزة إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الصلة.

 وقال وزير الخارجية الألماني: «هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم لنجاح المرحلة الأولى من خطة السلام […]، ومن أجل ذلك يستحق الأمر كل جهد.»

وتُعد هذه الزيارة هى الثانية لوزير الخارجية الألماني إلى مصر منذ تولّيه منصبه في مايو ٢٠٢٥، مما يعكس عمق الحوار الألماني-المصري وأهمية التنسيق المستمر بشأن ملفات المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الألماني مصر قطر

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

صاحب المهمة المستحيلة، كيف نفذ الجواهرجي الضربة الجوية الافتتاحية في حرب أكتوبر

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

الأهلي يتمسك بسياسته في ملف تجديد العقود ويرفض رفع المقابل المالي لـ عبد القادر

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين «على صلاتهم دائمون» و«على صلاتهم يحافظون»؟

أهمها الإيمان بالله، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 أسباب لنصر أكتوبر المجيد

حكم الدعاء بغير الصيغ المأثورة عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads