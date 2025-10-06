وزير الخارجية الألماني يزور القاهرة اليوم

يزور وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان فاديفول مساء اليوم القاهرة، بعد محطات شملت كلًّا من قطر والكويت وتل أبيب، في إطار جولة له في منطقة الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الألماني يزور مصر

ومن المقرر أن يلتقي الوزير يوهان بنظيره الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وستتركز المباحثات على الوضع التفاوضي الراهن وملف غزة إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الصلة.

وقال وزير الخارجية الألماني: «هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم لنجاح المرحلة الأولى من خطة السلام […]، ومن أجل ذلك يستحق الأمر كل جهد.»

وتُعد هذه الزيارة هى الثانية لوزير الخارجية الألماني إلى مصر منذ تولّيه منصبه في مايو ٢٠٢٥، مما يعكس عمق الحوار الألماني-المصري وأهمية التنسيق المستمر بشأن ملفات المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.