رئيس جامعة حلوان ينعى الدكتور ياسر صقر الرئيس الأسبق للجامعة

نعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور ياسر صقر، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة والرئيس الأسبق لجامعة حلوان، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة الجامعة والتعليم العالي.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الدكتور ياسر صقر كان نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة الجامعة والمجتمع الأكاديمي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية، وتُوّجت مسيرته بتوليه رئاسة جامعة حلوان في 2012 وهي الفترة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والأنشطة الطلابية والبحث العلمي داخل الجامعة.

وكان الدكتور ياسر صقر قد تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حيث تخصص في مجال العمارة، وتدرج في الدرجات العلمية حتى حصل على درجة الدكتوراه، ثم تولى عدة مواقع أكاديمية مرموقة داخل الكلية، وكان له العديد من الإسهامات العلمية والفنية.

تميز الفقيد برؤية تطويرية شاملة، وساهم خلال فترة رئاسته للجامعة في تعزيز الشراكات المجتمعية، وتطوير الأداء الإداري، كما أولى اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية ودعم الموهوبين، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في العديد من المؤتمرات واللجان العلمية على المستويين المحلي والدولي.

وتتقدم جامعة حلوان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأحبائه وزملائه وتلامذته، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

