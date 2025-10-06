مسئول إسرائيلي يكشف تطورات مفاوضات شرم الشيخ حول غزة ويوجه رسالة لعائلات الرهائن

مفاوضات شرم الشيخ، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعًا تحضيريًا مطولًا مع فريق التفاوض الذي سيشارك في مفاوضات شرم الشيخ بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة.

وبعث منسق شئون الأسرى في مكتب رئاسة الوزراء، جال هيرش، رسالة إلى عائلات الأسرى، حول آخر تطورات الاستعدادات الجارية لبدء مفاوضات المرحلة الأولى من مفاوضات حرب غزة.

وقال هيرش: "استعدادًا لاستئناف المفاوضات، شهدت نهاية الأسبوع الماضي نقاشات وتقييمات للوضع بقيادة رئيس الوزراء. كما عُقد مساء أمس اجتماعٌ تحضيريٌّ مُطوّلٌ مع فريق التفاوض، برئاسة رئيس الوزراء".

وأضاف: "علاوة على ذلك، نجري مشاورات ومناقشات تحضيرية داخل جهاز التنسيق وفريق التفاوض مع الأطراف المختلفة، وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لنا بالانطلاق اليوم وبدء المفاوضات في شرم الشيخ".

وختم قائلًا: "كما في السابق، سأبذل قصارى جهدي للبقاء على اتصال معكم من هناك قدر الإمكان. سنغادر اليوم للتفاوض على عودة جميع أحبائنا المختطفين، أحياءً وأمواتًا، ملتزمين وعازمين".

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في وقت سابق، أن وفد الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر لبدء مفاوضات آليات وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

بالتوازي مع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسئول أمريكي قوله إن التقدم بشأن خطة الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة يبدو إيجابيا في الوقت الحالي والجميع يبذلون جهودا لإنجاح العملية ويعربون عن الثقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.