تموين الدقهلية تشن حملات على المخابز والمطاحن والأسواق لمتابعة

قام المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولات ميدانية مكثفة شملت عددًا من المخابز والمطاحن والأسواق، لمتابعة سير العمل والالتزام بالضوابط التموينية المقررة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ولتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

تموين الدقهليه يشن جولات ميدانية مكثفة على المخابز والمطاحن والأسواق لمتابعة جودة الخبز والدقيق

وأكد " المحافظ " علي أن مصلحة المواطن تبدأ من رغيف خبز آمن وسليم، موضحًا أن الخبز المدعّم هو حق أصيل لكل مواطن، والدولة توليه اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد ركائز منظومة الدعم.

الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في الدقيق

وأشار " مرزوق " إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في الدقيق أو الوزن أو الأسعار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تتعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم، وأن أي تجاوز يرصد يحال فورا للنيابة المختصة.

كما أشار "المحافظ " الي أن الرقابة التموينية بالمحافظة تعمل يوميًا من خلال جولات ميدانية مفاجئة تشمل المخابز والمطاحن، لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية وجودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز، وصولًا إلى رغيف يليق بالمواطن المصري ويحافظ على حقوقه.

المرور علي عدد من المطاحن لمتابعة عملية طحن الدقيق وجودته

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الجولة بدأت بمتابعة عدد من المخابز بمختلف الإدارات التموينية، للتأكد من المواصفات القياسية لرغيف الخبز من حيث الجودة والوزن والسعر، ومراجعة سجلات التشغيل وصرف الدقيق، بالإضافة إلي المرور علي عدد من المطاحن لمتابعة عملية طحن الدقيق والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات، ومراجعة الأوزان ومعايير الإنتاج.

تحرير محضر نقص وزن لأحد المطاحن، وسحب عينات من جميع المطاحن لتحليلها

وأشار " علي حسن " إلى أن المتابعة أسفرت عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المطاحن، بالإضافة إلى سحب عينات من جميع المطاحن لتحليلها بمعامل المديرية، لضمان وصول الدقيق إلى المخابز بالجودة المطلوبة.

أوضح " وكيل وزارة التموين " أنه تم تنفيذ حملات مكثفة على المخابز والأسواق، حيث جرت حملات المخابز تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة على المخابز، وأسفرت عن تحرير (35) محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة.

تحرير (15) محضرًا شملت البيع دون فواتير

كما أوضح " علي حسن " أنه تم تنفيذ حملات على الأسواق تحت إشراف شيماء الهندي مدير إدارة الرقابة التجارية، وأسفرت عن تحرير (15) محضرًا شملت البيع دون فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى ضبط (30) كرتونة أرز بسمتي بدون فواتير، و(80) كجم لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

الجولات تأتي في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمطاحن

وأكد " وكيل وزارة التموين " أن هذه الجولات تأتي في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمطاحن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحفاظًا على حق المواطنين في رغيف آمن ودقيق مطابق للمواصفات، مع استمرار الحملات يوميا صباحا ومساء، والتعامل الفوري مع أي تجاوز يرصد ميدانيا.

