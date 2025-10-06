يبدأ الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير مطلع نوفمبر المقبل جولة إفريقية يستهلها بـمصر قبل أن تشمل غانا وأنجولا، يرافقه خلالها وفد اقتصادي رفيع المستوى.

الرئيس الألماني يزور مصر لحضور افتتاح المتحف الكبير



وتنطلق الجولة من القاهرة يومي 1 و2 نوفمبر، حيث يشارك شتاينماير بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"، الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة توت عنخ آمون المعروضة لأول مرة.



كما يجري الرئيسان مباحثات ثنائية تتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس الألماني إلى مصر بعد زيارته عام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.