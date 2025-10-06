الإثنين 06 أكتوبر 2025
الرئيس الألماني يزور مصر لحضور افتتاح المتحف الكبير

يبدأ الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير مطلع نوفمبر المقبل جولة إفريقية يستهلها بـمصر قبل أن تشمل غانا وأنجولا، يرافقه خلالها وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وتنطلق الجولة من القاهرة يومي 1 و2 نوفمبر، حيث يشارك شتاينماير بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"، الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة توت عنخ آمون المعروضة لأول مرة.


كما يجري الرئيسان مباحثات ثنائية تتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس الألماني إلى مصر بعد زيارته عام 2024.

