وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى اليونسكو

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم بالمندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى منظمة اليونسكو والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، وذلك على هامش أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها جنوب أفريقيا، في إطار رئاستها للمجموعة الأفريقية لدى اليونسكو، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تضطلع به في الدفاع عن المصالح الأفريقية المشتركة داخل المنظمة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية الالتزام بقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والتي اعتمدت ثلاث مرات ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو كمرشح أفريقيا، حيث استعرض الوزير المؤهلات العلمية للدكتور خالد العناني، المرشح الأفريقي والعربي، وما يمتلكه من رؤية طموحة لتطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها في خدمة أولويات القارة الأفريقية والدول النامية.

من جانبه، أثنى المندوب الدائم لجنوب أفريقيا على خبرات ومؤهلات د.خالد العناني باعتباره مرشح أفريقيا للمنصب، مثمنًا العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر في إطار العمل الأفريقي المشترك داخل منظمة اليونسكو.

