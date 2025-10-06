وزير الخارجية: مصر ترشح الدكتور خالد العناني لليونسكو لما يمتلكه من مؤهلات عالية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال كلمته أمام اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو اليوم الاثنين: مصر رشحت الدكتور خالد العناني لما يمتلكه من مؤهلات عالية.

وأضاف بدر عبدالعاطي في كلمته: مرشحنا طرح رؤية شاملة وكاملة لتهيئة أفضل السبل للمنظمة لتوطيد أركان السلم والأمن الدوليين ومصر تثمن التعاون الكامل مع يونسكو في كافة المجالات.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تعتزم افتتاح المتحف الكبير الذي يعد هدية للعالم للاطلاع على الحضارة المصرية العظيمة.

وتابع: إن انتخاب مدير عام جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يأتي في ظل تحديات دولية غير مسبوقة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظمة على تنفيذ رسالتها الإنسانية السامية، في وقت يُعد فيه العالم في أمسّ الحاجة إلى استلهام مبادئ وأهداف هذه الرسالة.

