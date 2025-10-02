لجنة الفروسية للجمهورية تكرم متطوعي ومنظمي البطولة بنادي سموحة الرياضى بالإسكندرية

كرمت لجنة الفروسية للجمهورية بنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد فريد، متطوعي ومنظمي البطولة بداخل النادي والتي شهدت تنافس بين الفرق الرياضية المختلفة.



وسلمت لجنة الفروسية الدروع والشهادات التقديرية لمنظمي البطولة وسط أجواء من البهجة والسرور سيطرت على الجميع.

وشمل التكريم كلًّا من المهندس أمير أبو الفتوح عضو نادى سموحة ولاعب كرة الطائرة السابق ومحمد مصطفى علي، و سلمى عمرو و ليليان سامي و تاج البهاء ممثلة عن المركز الإعلامي بنادي سموحة على التغطية الإعلامية.

من جانبه وجه المهندس أمير أبو الفتوح لاعب كرة الطائرة السابق، الشكر لمجلس الإدارة على دعمه الكامل في نجاح وتميز البطولة بداخل نادي سموحة، موضحا أن هذا المجهود والعطاء كان يبذل من الجميع.

وأشار إلى أن الجميع بداخل المنظومة يستحق التكريم والتقدير على المجهودات التي ساعدات في نجاح البطولة بداخل نادي سموحة الرياضي.



والجدير بالذكر، كان قد انطلقت فعاليات الحلقة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز على ملاعب نادي سموحة الرياضي، خلال الأسبوع الماضي في أجواء مميزة تعكس مكانة هذا الحدث الرياضي الكبير ضمن أجندة الموسم 2025 – 2026.

وتعد البطولة إحدى أبرز البطولات الرسمية للفروسية المصرية، حيث تقام على ثماني حلقات وتشمل منافسات للدرجات:الدرجة الأولى (1.45م)

• الدرجة الثانية (1.35م)

• الدرجة الثالثة (1.25م)

• الدرجة الرابعة (1.15م)

وشهدت المنافسات مشاركة واسعة من 15 ناديًا وهيئة، بإجمالي 240 فارسًا وفارسة، فيما مثل نادي سموحة في البطولة 18 فارسًا خاضوا مختلف المنافسات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور “عمر الغنيمي” نائب رئيس مجلس الإدارة، و“رامي فتح الله”، و“أشرف مختار”، والدكتورة “ماهينور سامح” أعضاء مجلس الإدارة.

كما شرف الحدث نخبة من كبار الشخصيات الرياضية الدكتور “إسماعيل شاكر” رئيس الاتحاد المصري للفروسية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية و“أشرف البرجامي” نائب وزير الشباب والرياضة و“السيد سمرة” رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد و“محمد أحمد سلامة” رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري واللواء “إبراهيم المليجي” عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية و“عمر ممدوح إسماعيل” عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

