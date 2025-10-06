الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير يكشف معلومات عن صاحب مقبرة اللوحة المفقودة بسقارة

لوحة مقبرة خنتي كا
لوحة مقبرة خنتي كا المختفية بسقارة، فيتو
ads

 قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر: إن مقبرة خنتي كا تمثل واحدة من أهم مقابر الأسرة السادسة، وهي موجودة شمال هرم الملك تيتي بجبانة سقارة الأثرية، وتعتبر جزءًا من شارع المقابر الذي يضم مصاطب كبار المسئولين مثل مري روكا وكاجمني.

الحياة اليومية والمواسم الزراعية بسقارة

 وأشار عامر إلى أن صاحب المقبرة من الشخصيات البارزة في البلاط الملكي، والمصطبة توضح مكانته وذلك من رسوماتها الجدارية المميزة التي تبرز الحياة اليومية والطقوس الدينية والمواسم الزراعية على مدار السنة.

وتابع عامر أن هذه اللوحة تميزت، بالفصول التي أمدتنا بمعلومات هامة بشكل أعمق وأكثر وضوحا للحياة الاقتصادية والاجتماعية في ذلك العصر، أما عن المقبرة فهي لا تزال بها معلومات غنية عن فن العمارة والتنظيم الإداري في الدولة القديمة.

تفاصيل اللوحة المفقودة من سقارة

واستطرد الخبير الأثري أن اللوحة المختفية من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة منقوش عليها الثلاثة فصول، وتقدر مساحتها بنحو ٤٠×٦٠ سم، وترجع إلى عصر الدولة القديمة، ومصنوعة من الحجر الجيري، وهي من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة، وهي توضح التصوير الفني والاجتماعي في تلك المرحلة التاريخية الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقبرة خنتي كا هرم الملك تيتي جبانه سقارة الأثرية منطقة اثار سقارة

مواد متعلقة

تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

كبير الأثريين: اختفاء لوحة سقارة "كرسي في الكلوب" ووقائع السرقة ستتكرر

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads