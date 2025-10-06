خبير يكشف معلومات عن صاحب مقبرة اللوحة المفقودة بسقارة

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر: إن مقبرة خنتي كا تمثل واحدة من أهم مقابر الأسرة السادسة، وهي موجودة شمال هرم الملك تيتي بجبانة سقارة الأثرية، وتعتبر جزءًا من شارع المقابر الذي يضم مصاطب كبار المسئولين مثل مري روكا وكاجمني.

الحياة اليومية والمواسم الزراعية بسقارة

وأشار عامر إلى أن صاحب المقبرة من الشخصيات البارزة في البلاط الملكي، والمصطبة توضح مكانته وذلك من رسوماتها الجدارية المميزة التي تبرز الحياة اليومية والطقوس الدينية والمواسم الزراعية على مدار السنة.

وتابع عامر أن هذه اللوحة تميزت، بالفصول التي أمدتنا بمعلومات هامة بشكل أعمق وأكثر وضوحا للحياة الاقتصادية والاجتماعية في ذلك العصر، أما عن المقبرة فهي لا تزال بها معلومات غنية عن فن العمارة والتنظيم الإداري في الدولة القديمة.

تفاصيل اللوحة المفقودة من سقارة

واستطرد الخبير الأثري أن اللوحة المختفية من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة منقوش عليها الثلاثة فصول، وتقدر مساحتها بنحو ٤٠×٦٠ سم، وترجع إلى عصر الدولة القديمة، ومصنوعة من الحجر الجيري، وهي من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة، وهي توضح التصوير الفني والاجتماعي في تلك المرحلة التاريخية الهامة.

