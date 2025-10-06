الإثنين 06 أكتوبر 2025
المجلس الأعلى للآثار: نقل 2 مليون قطعة أثرية إلى المخزن المتحفي الجديد بسقارة

لوحة مقبرة خنتي كا
لوحة مقبرة خنتي كا المختفية بسقارة، فيتو
أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة انتهت من إنشاء المخزن المتحفي الرابع في منطقة سقارة.

خطوات المجلس الأعلى للآثار لحفظ الآثار بالمخازن 

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم نقل باقي الآثار الموجودة داخل المقابر إلى المخزن المتحفي الجديد، مؤكدا وجود أكثر من 2 مليون قطعة أثرية مخزنة في المخازن الأثرية.


وتعليقا على اختفاء لوحة أثرية من لوحة مقبرة خنتي كا، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه لا يمكن لأي جهة شراء اللوحة لأنها معروفة ومسجلة علميًّا، والقطع التي تُباع عادة هي غير المسجلة.

محاولة استعادة لوحة مقبرة خنتي كا 

وأوضح أن اللوحة غير مفقودة بالكامل، وأن الجزء المفقود فقط هو الذي اختفى، بينما باقي اللوحة لا يزال موجودًا داخل المقبرة وتوجد عليها نقوش نادرة تتضمن فصول السنة الأربعة وعدد الأيام والشهور، وهو ما يُبرز عبقرية المصريين القدماء في علم الزمن والفصول، مشيرا إلى أنه تم إخطار جميع المنافذ المصرية ومكاتب استرداد الآثار بشأن اللوحة المفقودة.

