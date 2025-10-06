المجلس الأعلى للآثار: نقل 2 مليون قطعة أثرية إلى المخزن المتحفي الجديد بسقارة

أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة انتهت من إنشاء المخزن المتحفي الرابع في منطقة سقارة.

خطوات المجلس الأعلى للآثار لحفظ الآثار بالمخازن

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم نقل باقي الآثار الموجودة داخل المقابر إلى المخزن المتحفي الجديد، مؤكدا وجود أكثر من 2 مليون قطعة أثرية مخزنة في المخازن الأثرية.



وتعليقا على اختفاء لوحة أثرية من لوحة مقبرة خنتي كا، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه لا يمكن لأي جهة شراء اللوحة لأنها معروفة ومسجلة علميًّا، والقطع التي تُباع عادة هي غير المسجلة.

محاولة استعادة لوحة مقبرة خنتي كا

وأوضح أن اللوحة غير مفقودة بالكامل، وأن الجزء المفقود فقط هو الذي اختفى، بينما باقي اللوحة لا يزال موجودًا داخل المقبرة وتوجد عليها نقوش نادرة تتضمن فصول السنة الأربعة وعدد الأيام والشهور، وهو ما يُبرز عبقرية المصريين القدماء في علم الزمن والفصول، مشيرا إلى أنه تم إخطار جميع المنافذ المصرية ومكاتب استرداد الآثار بشأن اللوحة المفقودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.