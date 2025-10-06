الإثنين 06 أكتوبر 2025
إحالة عبده شارون المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بحدائق القبة للمحاكمة

أمرت  نيابة حدائق القبة بإحالة “عبده شارون” المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ منطقة حدائق القبة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، إلى محكمة الجنايات.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمَّن ضبط أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة، وإساءة أهله للأجهزة الأمنية في إطار محاولة تهريبه بمنطقة حدائق القبة.

 

فيديو لحظة القبض على تاجر مخدرات بحدائق القبة

وبالفحص، تبين أن المذكور (عنصر جنائي - سبق اتهامه في  قضيتي "اتجار مخدرات، سلاح أبيض")، وتم ضبطه بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، حال مرور قوة أمنية لاحظت اتجاره بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته (كمية من مخدري "الآيس – الحشيش" – سلاح أبيض).
وخلال الضبط، حاولت شقيقتاه (تم ضبطهما) تهريبه من القوة الأمنية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه بدون تجاوز.

 

وصورت أخته المقطع المشار إليه، وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

