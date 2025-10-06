بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السادسة

ترتيب الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة وقبل فترة التوقف الدولي أكتوبر الجاري.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السادسة

1- بايرن ميونخ 18 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 14 نقطة

3- لايبزيج 13 نقطة

4- شتوتجارت 12 نقطة

5- باير ليفركوزن 11 نقطة

6- إف سي كولن 10 نقاط

7- آينتراخت فرانكفورت 9 نقاط

8- فرايبورج 8 نقاط

9- هامبورج إس في 8 نقاط

10- سانت باولي 7 نقاط

11- هوفينهايم 7 نقاط

12- فيردر بريمن 7 نقاط

13- أونيون برلين 7 نقاط

14- أوجسبورج 6 نقاط

15- فولفسبورج 5 نقاط

16- ماينتس 4 نقاط

17- بوروسيا مونشنجلادباخ 3 نقاط

18- هايدينهايم 3 نقاط

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السادسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.