الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السادسة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ترتيب الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة وقبل فترة التوقف الدولي أكتوبر الجاري.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السادسة 

1- بايرن ميونخ 18 نقطة
2- بوروسيا دورتموند 14 نقطة
3- لايبزيج 13 نقطة
4- شتوتجارت 12 نقطة
5- باير ليفركوزن 11 نقطة
6- إف سي كولن 10 نقاط
7- آينتراخت فرانكفورت 9 نقاط
8- فرايبورج 8 نقاط
9- هامبورج إس في 8 نقاط
10- سانت باولي 7 نقاط
11- هوفينهايم 7 نقاط
12- فيردر بريمن 7 نقاط
13- أونيون برلين 7 نقاط
14- أوجسبورج 6 نقاط
15- فولفسبورج 5 نقاط
16- ماينتس 4 نقاط
17- بوروسيا مونشنجلادباخ 3 نقاط
18- هايدينهايم 3 نقاط

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السادسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الالماني بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني الدوري الألماني بوروسيا دورتموند لايبزيج باير ليفركوزن آينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني بثلاثية في شباك فرانكفورت

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على فرانكفورت بثنائية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى (صور)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads