حملة لرفع الوعي البيئي ضمن مبادرة "نظافة محافظتنا مسئوليتنا" في الدقهلية

تواصل محافظة الدقهلية جهودها التوعوية بعنوان " نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا"، ضمن خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع والتي تمثل المحور الرابع للتنمية ومحاولة من إشراك أعضاء المجتمع وفق خطط تشغيل مناسبة

وذلك في إطار إطلاق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا...أكيد مسئوليتنا ".

حيث كلف بالبدء في التوعية ببعض المدارس والمعاهد الأزهرية بقريتي بهوت وتيرة التابعة لمركز ومدينة نبروه، والتي يمر بها مصرف كتشنر.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كيتشنر، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون بناء قدرات بالبدء في خطوات المشروع وكذلك بالتنسيق مع كل من: مدير مديرية التربية والتعليم،ورئيس قطاع الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه.

زيارة مدرستين بكل من قرى تيرة وبهوت

وجرت زيارة مدرستين بكل من قرى تيرة وبهوت تشمل كل من ( مدرسة الشهيد حامد عبد العاطي الابتدائية بقرية تيرة، مدرسة ابراهيم عمر الابتدائية ببهوت، ومعهدين أزهريين، معهد فتيات تيرة، المعهد الأزهري ببهوت، وتم شرح أهداف الحملة وخطة العمل التنفيذية وعرض الأنشطة والفعاليات خلال شهر أكتوبر وكذلك التنويه بعقد مسابقة بين المدرستين والمعهدين في أنشطة متعددة مثل مسابقات بالرسم واعادة التدوير وفصل المخلفات داخل الفصول إلى مخلفات جافة ورطبة وزراعة مساحات خضراء وذلك إيمانا بأن التغيير يبدأ من النشء الصغير.





جاء ذلك بحضور الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل والتوعية وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة، وإبراهيم النجار عضو الفريق الاستشاري، أيمن البراموني مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، وسالم عزة رئيس الوحدة المحلية بدرين، ومتعهدي جمع المخلفات بالقرى المختارة خلال هذا الأسبوع بالمنطقة المختارة.

توعية الأهالي بالمنطقة المختارة بقرية تيرة وبهوت بفصل المخلفات

وكذلك تمت متابعة توعية الأهالي بالمنطقة المختارة بقرية تيرة وبهوت بفصل المخلفات من المصدر وتوزيع أكياس لفصل المخلفات الصلبة على الأهالي، ومنع إلقاء المخلفات بالمجاري المائية في إطار حملة التوعية المكبرة نظافة محافظتنا..أكيد مسئوليتنا؛

حث المواطنين على ضرورة فصل المخلفات من المصدر بكيسين (جاف /رطب

كما يتم حث المواطنين على ضرورة فصل المخلفات من المصدر بكيسين (جاف /رطب) خلال الحملة، والتي بدأت بمشاركة مميزة من الرائدات الريفيات وبعض الشباب المتطوعين وتستمر التوعية للمواطنين والأهالي خلال هذا الشهر، بالمنطقة المختارة للحث على فصل المخلفات من المصدر وتسليمها لمؤدي الخدمة والمتابعة من خلال فريق العمل بإدارة المخلفات الصلبة بالديوان وبرئاسة مركز ومدينة نبروه.

الحملة لتطوير السلوك والوعي المجتمعي بكيفية التعامل

وتستمر الحملة لتطوير السلوك والوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة ونجاح تجربة فصل المخلفات من المنبع ورفع وعي المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالمصارف والمجاري واستكمال أعمال زيادة المساحات الخضراء، وخلق جيل من النشء ليصبحوا سفراء للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك في ظل المشاركة المجتمعية من كافة الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

