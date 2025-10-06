الحبس عاما لعاطل متهم بالتحرش بفتاة في السلام

قضت محكمة جنح السلام بالحبس عاما لعاطل متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم.



البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة تتهم شخصا بالتحرش بها ومحاولة ملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء ركوبهما سيارة أجرة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

القبض على عاطل تحرش بسيدة في السلام

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل. وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة.

وبسماع أقوال الفتاة قالت بأنها أثناء ركوبها السيارة الأجرة شعرت بأيدي شخص خلفها تحاول لمسها فاستدارت له، ورأته يحاول التحرش بها فشتمته وصرخت، وأوقفت السيارة وأبلغت عنه قوات الأمن.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

