أسهم أستون مارتن تهوي 10% وسط تحذيرات من الأرباح واضطرابات الرسوم الجمركية

تراجعت أسهم شركة «أستون مارتن» البريطانية للسيارات الفاخرة بما يصل إلى 10% صباح اليوم الاثنين، بعدما أصدرت الشركة تحذيرا جديدا بشأن الأرباح، مشيرة إلى تحديات يواجهها القطاع إلى جانب حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

إنهيار أسهم شركة أستون مارتن

وقالت الشركة، الشهيرة بدورها في أفلام جيمس بوند وسجلها الحافل بالتقلبات المالية، إنها تتوقع انخفاض إجمالي مبيعات الجملة لعام 2025 بنسبة تقترب من 10% مقارنة مع 6030 سيارة في العام الماضي، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأضافت «أستون مارتن» أنها لم تعد تتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية في النصف الثاني من العام، وأعلنت عن مراجعة فورية لخطط التكاليف والإنفاق الرأسمالي المستقبلي.

وكان محللون، توقعوا أن تسجل الشركة خسائر قبل الفوائد والضرائب قدرها 110 ملايين جنيه إسترليني (147.8 مليون دولار)، وفقا لتقديرات جمعتها الشركة.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

وأوضحت الشركة في بيان أن البيئة الاقتصادية الكلية التي يواجهها القطاع لا تزال صعبة، مضيفة أن ذلك يشمل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وآلية الحصص، والتغيرات في الضرائب على السيارات الفاخرة في الصين، إضافة إلى زيادة الضغوط المحتملة على سلاسل التوريد.

وتراجعت أسهم «أستون مارتن» بنحو 7.6% في بداية تداولات اليوم، فيما هبط السهم بنحو 24% منذ بداية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.