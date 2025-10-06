الإثنين 06 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسهم أستون مارتن تهوي 10% وسط تحذيرات من الأرباح واضطرابات الرسوم الجمركية

سيارة أستون مارتن
تراجعت أسهم شركة «أستون مارتن» البريطانية للسيارات الفاخرة بما يصل إلى 10% صباح اليوم الاثنين، بعدما أصدرت الشركة تحذيرا جديدا بشأن الأرباح، مشيرة إلى تحديات يواجهها القطاع إلى جانب حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

إنهيار أسهم شركة أستون مارتن 

وقالت الشركة، الشهيرة بدورها في أفلام جيمس بوند وسجلها الحافل بالتقلبات المالية، إنها تتوقع انخفاض إجمالي مبيعات الجملة لعام 2025 بنسبة تقترب من 10%  مقارنة مع 6030 سيارة في العام الماضي، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأضافت «أستون مارتن» أنها لم تعد تتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية في النصف الثاني من العام، وأعلنت عن مراجعة فورية لخطط التكاليف والإنفاق الرأسمالي المستقبلي.

وكان محللون، توقعوا أن تسجل الشركة خسائر قبل الفوائد والضرائب قدرها 110 ملايين جنيه إسترليني (147.8 مليون دولار)، وفقا لتقديرات جمعتها الشركة.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

وأوضحت الشركة في بيان أن البيئة الاقتصادية الكلية التي يواجهها القطاع لا تزال صعبة، مضيفة أن ذلك يشمل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وآلية الحصص، والتغيرات في الضرائب على السيارات الفاخرة في الصين، إضافة إلى زيادة الضغوط المحتملة على سلاسل التوريد.

أمريكا تقرر خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15%

مخاوف الرسوم الجمركية تدفع الأوروبيين إلى تجنب المنتجات الأمريكية

وتراجعت أسهم «أستون مارتن» بنحو 7.6% في بداية تداولات اليوم، فيما هبط السهم بنحو 24% منذ بداية العام.

