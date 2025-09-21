إحالة عاطل تحرش بسيدة في حدائق القبة إلى المحاكمة

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطل متهم بالتحرش بسيدة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، للمحاكمة الجنائية.

كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغا من سيدة تتهم شخصا بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ نابية لها أثناء سيرها بالشارع، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

القبض على عاطل تحرش بسيدة في حدائق القبة

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، واستغل سيرها بمفردها في الشارع، ثم سار وراءها ووجه إليها عبارات تخدش الحياء، إلا أنها صرخت وتشاجرت معه لمنعه من أفعاله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

