الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل تحرش بسيدة في حدائق القبة إلى المحاكمة

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطل متهم بالتحرش بسيدة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، للمحاكمة الجنائية. 

كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغا من سيدة تتهم شخصا بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ نابية لها أثناء سيرها بالشارع، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

القبض على عاطل تحرش بسيدة في حدائق القبة

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، واستغل سيرها بمفردها في الشارع، ثم سار وراءها ووجه إليها عبارات تخدش الحياء، إلا أنها صرخت وتشاجرت معه لمنعه من أفعاله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة حدائق القبة النيابة العامة

