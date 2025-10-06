رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيسا للوزراء

قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو: لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: حاولت أن أبني طريقا مع الشركاء والنقابات للخروج من أزمة الانسداد الحاصل.. الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيسا للوزراء.. الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات عن برامجها وكانت تريد فرض شروطها.

واختتم رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: تشكيل الحكومة لم يكن سلسا ومطالب الأحزاب تباينت.

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم استقالته وماكرون يقبلها

قال قصر الإليزيه صباح اليوم الإثنين: إن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيَّن حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، وهو السابع في عهد ماكرون، وسط أزمة سياسية عميقة يواجه فيها لوكورنو خطر إسقاط حكومته في برلمان منقسم.

تصاعد غير مسبوق في وتيرة الغضب الشعبي

وشهدت فرنسا الأيام القليلة الماضية تصاعدا غير مسبوق في وتيرة الغضب الشعبي، مع خروج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في العاصمة باريس وعدد من المدن الكبرى، احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.

هذه الموجة الواسعة من الإضرابات والمظاهرات تأتي في سياق أزمة شاملة تعصف بالبلاد، في أعقاب سلسلة من الانتكاسات السياسية والمالية، كان أبرزها استقالة حكومة فرانسوا بايرو، واشتداد أزمة الديون العامة، إلى جانب تراجع ثقة المؤسسات الدولية وشركاء فرنسا الأوروبيين في استقرارها الداخلي.

تراكمات طويلة الأمد من التوترات السياسية والضغوط المالية

ولا تبدو الأزمة الاجتماعية التي تعصف بفرنسا هذه الأيام مجرد رد فعل عابر على سياسات اقتصادية أو إصلاحات حكومية، بل تعكس في جوهرها تراكمات طويلة الأمد من التوترات السياسية، والضغوط المالية، وفقدان الثقة بين الشارع والدولة.

وقد شملت موجة الإضرابات والمظاهرات التي جرت في العاصمة وسائل النقل العام وموظفي المستشفيات، وأُغلقت الصيدليات، وأضرب عدد من المعلمين وقطاعات حيوية عديدة أخرى.

ونظم المتظاهرون أكثر من 250 مظاهرة، وساروا في مدن من باريس إلى مرسيليا ونانت وليون ومونبلييه.

