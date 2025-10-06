قرار من النيابة بشأن سائق سيارة دهس طفلا بالعجوزة

أمرت نيابة الجيزة بعرض سائق سيارة مسرعة دهس طفلا أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة، مما أسفر عن مصرعه، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل للتعرف على تعاطيه مخدرات من عدمه، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحريات.

سيارة مسرعة تدهس طفلا بالجيزة

ورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة، يفيد وقوع حادث تصادم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث بإشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لمكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن سيارة مسرعة، اصطدمت بطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، خلال عبوره الطريق بصحبة والدته، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.



تم التحفظ على قائد السيارة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.